Demandeurs d’emploi : des contrôles efficaces ?

Faire pression sur les demandeurs d'emploi pour les remettre au travail. Dans cette mission locale, l'annonce du président de la République inquiète. À commencer par Mehdi, 29 ans : “Il y a des personnes qui reçoivent des offres d'emploi qui ne sont pas forcément ce qui les intéressent. S’ils refusent cette offre, une 2e offre. Après, ils sont dans l’obligation, on leur enlève leurs allocations”. Un constat partagé par Oussemah, 30 ans, qui a peur de se voir obligée d'accepter n'importe quelle offre qui lui sera proposé. “Non, moi, je ne vais pas faire un travail qui ne me plaît pas. Je vais trouver un travail qui me plaît, un travail auquel je pourrais m’épanouir et l'exercer bien”.