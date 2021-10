Emploi et pouvoir d’achat : ces patrons qui augmentent les salaires

Rayan Gouasmia, 21 ans, est serveur au "Café A" à Paris, depuis bientôt 3 ans. Il vient tout juste d'être augmenté. Son salaire est passé de 1 300 euros à 1 700 euros par mois, soit une hausse de 400 euros net. "On se sent plus valorisé. 400 euros quand même, c'est conséquent. Du coup, ça me permet de faire plus d'activité", dit-il. Comme lui, ils sont plus d'une dizaine de salariés répartis dans six restaurants à avoir vu leurs salaires revaloriser depuis la réouverture. "Il nous manque du personnel. Donc, les meilleurs vont chez les plus gros et ceux qui paient le mieux. C'est pour ça que pour faire face à ce grand mercato, on doit valoriser les salaires", explique le gérant, David Zenouda.