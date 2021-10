Emploi : le secteur de la piscine recrute en masse

C'est une passion française. Les piscines privées colorent désormais les paysages, du Nord au Sud. Le secteur emploie 50 000 personnes et recrute à tour de bras. Dans ce centre de formation près de Marseille, 100% des apprentis trouvent un emploi à la sortie. De quoi encourager Julia à se lancer dans ce métier, qui cherche à se féminiser. "On fait de l'électricité, de la plomberie, de la maçonnerie, des plans sur ordinateur. On fait des tas de choses, on touche vraiment à tout, on touche à plein de métiers à la fois”, explique Didier Roussel, formateur.