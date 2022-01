Entreprises et salariés : le grand retour du télétravail

Cet après-midi, l'un des plus grands quartiers d'affaires d'Europe était presque désert. C'est le retour du télétravail de masse. Depuis un an et demi, la compagnie d'assurance Axa est rodée. Depuis ce matin, elle a mis en place un dispositif exceptionnel : quatre jours de télétravail par semaine, soit un jour de plus que l'obligation gouvernementale. La DRH Amélie Watelet donne l'exemple à distance. "On va même proposer jusqu'à cinq jours pour ceux qui le souhaitent de manière à pouvoir laisser de la flexibilité dans l'organisation de chacun. Nous fermons les sites les jeudis et les vendredis sauf pour les services technologiques qui assurent le maintien de l'activité à distance", explique-t-elle.