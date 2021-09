Formation : les jeunes plébiscitent les métiers du bois

La formation dure neuf mois. Elle est entièrement financée. Au lycée de l'ameublement de Revel, les demandes de reconversion sont de plus en plus nombreuses. Dans ce centre, un atelier de restauration a été créé par deux anciens élèves. Alexandre et Annaëlle ont décroché leur diplôme il y a quatre ans. Ils travaillent déjà à leur compte et forment un jeune stagiaire. Cet engouement pour l'ébénisterie contribuera aussi à maintenir un savoir faire et une tradition très ancienne qui ont fait de Revel la capitale du meuble d'art.