Jean-Pierre Morlec, le papy liveur au grand coeur

On le confond parfois avec le facteur. Mais Jean-Pierre est à son compte. Ce retraité de la SNCF, amateur de triathlon, s'est lancé dans la livraison à domicile en juillet dernier. "Le confinement a été la révélation. Tous les jours, je sillonne les rues de Rochefort et les alentours. Moi, je suis là pour rouler. Je suis le Forrest Gump de 2020", se réjouit-il. Un coup de pédale utile pour les commerçants du quartier. Même après le déconfinement, Christelle Sy, fleuriste - "La halle aux fleurs", continuera de faire appel à lui. "On l'appelle, et dans la minute qui suit, il est disponible. Ça peut être cinq ou six livraisons par jour".