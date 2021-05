Job d’été : comment décrocher le bon ?

Avec la réouverture, de nombreux secteurs ont besoin de main-d’œuvre. De leur côte, les jeunes ont un mois pour trouver un job d'été, car les recherches du printemps n'ont souvent pas été fructueuses. "Avec le confinement, tout était fermé. On ne savait même pas si on allait pouvoir trouver un job d'été cette année", confie un jeune homme.

Les annonces commencent à apparaître. Le site " 1 jeune, 1 solution" vient d'en publier 10 000. Alors, Nöllan Ducloux envoie des mails à tour de bras. "Un job quel qu'il soit, manuel ou non, difficile ou non, tant que ça rapporte un petit peu d'argent pour qu'on puisse mettre de côté, c'est tout ce qui compte", confie le lycéen.

En 2021, il faut savoir chercher dans tous les secteurs pour trouver un petit boulot. "Il y a un secteur très intéressant sur lequel je vous encourage de postuler, c'est la logistique. Avec le Covid, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se faire livrer chez eux. Et donc ça, c'est un secteur sur lequel on a vraiment vu un doublement des offres la dernière année" indique le directeur général adjoint de Gojob.

Autre secteur sur lequel il y a beaucoup de postes disponibles, la vente. La grande enseigne Groupe Fnac Darty s'apprête par exemple à embaucher 300 jeunes. Nous avons demandé à son DRH comment faire pour réussir sa candidature. "S'il y a une lettre de motivation, la plus courte possible, on aura le temps d'échanger lors de l'entretien. Et puis, c'est d'abord le CV qu'on va regarder. S'il y a une photo, c'est un plus mais il n'y a pas d'obligation", fait savoir Philippe Piron.