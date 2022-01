La boulangerie recrute : 21 000 postes à pourvoir

Dans sa boulangerie, en plein cœur de Dijon (Côte-d'Or), David Nogueira tourne à plein régime. Lui et son équipe préparent chaque jour une soixantaine de sandwichs en plus des viennoiseries et du pain. Alors le boulanger cherche à recruter un nouvel apprenti.

Pourtant, les temps ont bien changé, selon David. Les boulangers se sont modernisés. Comme il l'affirme : "c'est beaucoup plus relax". Et ce ne sont pas ses ouvriers qui diront le contraire : "Ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions possibles. On peut travailler en laboratoire, en pâtisserie, dans tout ce qui est événementiel, traiteur, préparateur de gâteaux de mariage, etc.", lance l’un d’entre eux.