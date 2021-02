La pause déjeuner au temps du Covid

À l'heure du Covid, tout se dérègle, même la pause déjeuner à la française. En temps de pandémie, on ne s'attable plus, on emporte. Si la pause déjeuner était dans le monde d'avant un moment de détente, de répit dans une journée de travail, avec le Covid , pour certains, elle est devenue un véritable calvaire. Dans la voiture, en baladant, sur le chantier... On ramène tout ce qu'il faut là où on peut le manger.