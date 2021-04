Le gouvernement appelle à embaucher des saisonniers quitte à les placer au chômage partiel

Sur la plage de Saint-Cyr, l'été semble déjà là. Avec le soleil et le ciel azur, il ne manque plus que les transats et les vacanciers. Jo, Amélie et Aurélie sont des saisonniers qui n'attendent que cela. Pour eux, le chômage partiel garantit avant tout leur emploi. En effet, le gouvernement a proposé l'embauche des saisonniers pour une activité partielle, en attendant la haute saison. La mesure permet d'éviter la précarité.