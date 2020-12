Les cavistes profitent de la fermeture des bars

Les cavistes ne se sont jamais aussi bien portés qu'en cette fin d'année. Avec la fermeture des restaurants et les bars, les Français n'hésitent plus à mettre le prix dans une bonne bouteille pour arroser leur dîner.

C'est la star de ces fêtes de fin d'année, le champagne et le vin. Les Français n'ont qu'une seule idée en tête, se faire plaisir peu importe le prix. "D'habitude, on prend des vins autour de 10 euros la bouteille. Là, on a pris une bouteille de 30 euros", a fait part une cliente.

Pour célébrer les fêtes, les clients se ruent chez leurs cavistes, car les restaurants et les bars resteront fermés cette année. "Il y a une petite frustration, car on a une grosse clientèle qui a consommé plus", a raconté l'un de ces professionnels, Jean-Louis Vives.

À quatre jours du réveillon du Nouvel An, Mikaël Billy, un autre caviste, doit remplir ses rayons. Depuis un mois, il travaille à plein régime. "On recevait quatre palettes tous les deux jours. Ce qui est vraiment impressionnant et c'est assez physique. On remplissait et c'était vide dans la journée", a-t-il expliqué.

Face à ce succès, des responsables des restaurants s'improvisent aussi marchands de vin. C'est le cas de Logan Bourgeois. "On propose des bouteilles en vente libre comme chez n'importe quel caviste (...) On a essayé de sauver les meubles par rapport au Covid et par rapport aux fêtes de fin d'année", a-t-il indiqué.