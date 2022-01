Les Compagnons du Devoir ouvrent leur porte

Chaque chantier est une nouvelle étape dans sa formation de peintre. Après son bac professionnel, Margaux Lullier s'est lancée dans un Tour de France chez les Compagnons du Devoir. Un an à Dijon, cette année à Tours, le voyage est formateur. Elle est encadrée par Mathilde Claude, elle aussi Compagnons du Devoir. De plus en plus de filles choisissent ce métier. Antoine Fournier, chef d'entreprise, embauche chaque année des jeunes qui font leur Tour de France. Payée 1 975 euros par mois, Margaux continue à se former avec lui.