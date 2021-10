Massif des Écrins : et si vous deveniez gardien de refuge ?

Imagineriez-vous travailler dans l'un des plus hauts bureaux de France, perché à 3 450 m. Le mythique refuge de l'Aigle accroché au rocher du même nom cherche son nouveau gardien. Qu'en pensez-vous ? Les avis sont partagés. En tout cas, il faut aimer la montagne et la solitude pour vivre dans un tel endroit. Le ravitaillement se fait par hélicoptère.

En plein cœur du massif des Écrins, s'y rendre est déjà un défi, six heures d'ascension à travers les glaciers. Et pour y vivre, cinq mois l'année, il faut avoir le cœur et les crampons bien accrochés, y rassasier les alpinistes dans la seule et unique pièce de trente couchages.