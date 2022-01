Mon employeur peut-il me proposer une prime à la place d'une augmentation ? Le 20H vous répond

Mon chef peut-il me proposer une prime à la place d'une augmentation ?

Oui légalement, il peut le faire et si on réfléchit bien, "votre employeur a même intérêt à le faire", décrypte Carole Vercheyre-Grard, avocate en droit du travail. Une prime, par définition, c’est exceptionnel. Elle est versée "en complément du salaire", au coup par coup. À l’inverse, une augmentation de salaire change votre base salariale. "Vous toucherez un peu plus tous les mois et pour toute votre carrière", précise l’avocate. Et surtout, "votre employeur ne pourra jamais revenir dessus". Il n’a jamais l’obligation de vous accorder une augmentation.

Ça, c’est la règle générale, mais il y a bien sûr des exceptions : les augmentations légales, régies notamment par l’article L.1225-26 du code du travail. Par exemple, "si vous revenez de congé maternité, vous devez bel et bien être augmentée, ça ne peut pas être remplacé par une prime exceptionnelle", détaille Carole Vercheyre-Grard. Le conseil de la coach carrière Karine Trioullier, alias CareerKueen sur les réseaux sociaux : "Il ne faut donc pas hésiter à renouveler sa demande d’augmentation un peu plus tard. Avec cette prime, votre employeur témoigne son intérêt pour vous."