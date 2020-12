Noël dans les pas d’un directeur de grand magasin

Le bruit du papier cadeau, les chariots remplis à as bord, les files d'attente interminables... Après un mois de fermeture, le magasin de jouets PicWicToys à Lomme (Nord) retrouve le rush de Noël. Un enjeu crucial sous la responsabilité d'un seul homme, le directeur. Son objectif le jour de notre visite est d'atteindre les 5 000 clients. Alors en pleine crise sanitaire, comment compte-t-il gérer une telle affluence ? Et surtout, parviendra-t-il à sauver sa saison ?

Ce matin-là, après avoir inspecté les lieux, Cyril Dessaint motive les troupes. "C'est le dernier rush, on le sait. C'est la dernière ligne droite, donc on ne lâche rien, on y met de l'énergie et ça va le faire. Bon courage !", a-t-il lancé auprès de ses collaborateurs. Mais il le sait, il faudra plus que des encouragements rattraper les 40% de chiffre d'affaires perdu en novembre.