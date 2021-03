Nouvelle vie : un an après, ce boulanger niçois nous redonne de ses nouvelles

Il a toujours le rire comme antidote. Il y a un an, Frédéric s'était filmé pour nous raconter son confinement. Il était resté ouvert par solidarité, deux mois sans se verser de salaire. Ce boulanger niçois nous a accueillis chez lui pour faire le bilan de cette année bouleversante. Pour la première fois, il revoit ses images. Il avait tenu grâce à l'humour et à la solidarité. À l'époque, il offrait ses croissants aux soignants. Un an après, c'est aux étudiants qu'il vient en aide. Avec son ami Daniel, lui aussi boulanger, ils livrent chaque semaine du pain et du lait dans une épicerie solidaire. Plus de 200 étudiants en bénéficient gratuitement.