Pas de mariage, pas de robes de mariée mais ces trois sœurs font tout pour sauver leur activité

Évelyne, Chantal et Monique, les trois sœurs fabriquent des robes de mariées depuis plus de 40 ans. Elles n'ont jamais quitté leur atelier, même pendant le premier confinement. À l'époque, elles s'étaient filmées pour nous avec humour. Elles fabriquaient gratuitement des masques et des blouses pour les infirmières avant de pouvoir rouvrir leur boutique en mai dernier. Un souffle de courte durée, car leur activité est aujourd'hui à l'arrêt. 300 robes de mariés dorment dans leur atelier, car les mariages ont été annulés ou reportés depuis mars. Pour Évelyne Delaroche, c'est toute une année de perdue. Les robes sont prêtes, mais pas encore facturées aux clientes. Avec 250 000 euros de pertes financières, elle redoute de mettre la clé sous la porte. Sophie, leur nièce, a fait les comptes et elle est inquiète. Elles ont emprunté 50 000 euros et cela ne suffira pas.