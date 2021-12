Poissonniers : à la pêche aux candidats

C’est une petite affaire qui tourne bien. Une poissonnerie toute équipée. Monsieur et madame Masson sont poissonniers depuis toujours. Ils pourraient prendre leur retraite, mais ils ne trouvent pas de repreneurs. Et cela fait sept mois qu’ils cherchent. Et pour couronner le tout, leur fin de carrière est très active car ils ne trouvent pas non plus de salariés.