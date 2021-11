VIDÉO - Pôle Emploi : comment va se dérouler le renforcement des contrôles ?

Dans la mission locale visitée par TF1 dans le reportage en tête de cet article, l'annonce du président de la République inquiète les demandeurs d’emploi. À commencer par Mehdi, 29 ans : "Il y a des personnes qui reçoivent des offres d'emploi qui ne sont pas forcément ce qui les intéresse. Si elles les refusent et qu’on leur enlève leurs allocations, elles vont faire comment ?". Une inquiétude partagée par Ousma, 30 ans, qui a peur de se voir obligée d'accepter n'importe quelle offre qui lui serait proposée : "Non, moi, je ne veux pas faire un travail qui ne me plaît pas, assume-t-elle. Je veux trouver un travail dans lequel je pourrai m’épanouir, et l'exercer bien".