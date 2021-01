Port du masque : ce qui va changer dans les entreprises

Remy est chef de projet et lorsqu'il se rend au bureau, il porte des masques artisanaux, cousus par sa belle-mère. C'est pour lui plus confortable et plus responsable. Mais ces masques vont bientôt être interdits sur le lieu de travail. Seuls les masques chirurgicaux, les FFP2 et les masques en tissu de catégorie une seront autorisés. Cela parce qu'il est impossible de tester l'efficacité des masques fait maison. Le but est de préserver les entreprises des variants contagieux. Mais pour l'heure, les masques artisanaux peuvent encore servir dans la rue ou les transports en commun.