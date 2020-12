Semaine de quatre jours : ces entreprises qui l’ont adoptée

Welcome to the jungle est une entreprise de 150 salariés. Dans cette entreprise, on a décidé de travailler moins pour vivre mieux avec la semaine de quatre jours. Les employés sont payés au même salaire que s'ils travaillaient cinq jours sur sept. Les patrons se sont aperçus après 18 mois de recul que les salariés produisaient exactement le même travail en quatre jours. Mais pour que ça marche, il a tout de même fallu mettre un cadre. Pour le jour non travaillé, les salariés doivent choisir entre le mercredi et le vendredi.