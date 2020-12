Souffleur de verre, un métier en pleine renaissance au Liban

C'est l'histoire d'une renaissance à Beyrouth (Liban). Au souk el Tayeb, au milieu des bocaux et des galettes, les carafes traditionnelles libanaises avaient disparu des étals avant de réapparaître aujourd'hui. "Un retour aux traditions et à l'identité libanaise qu'on a besoin d'affirmer un peu plus en ce moment", explique une riveraine. Les débris de l'explosion du port le 4 août sont les matières premières de ces carafes. Il y a eu 6 000 tonnes de verre au total et ils sont toujours en train d'être ramassés. Une entreprise libanaise a alors décidé de les recycler. Ils sont transportés dans une fonderie artisanale dans le sud de Beyrouth.