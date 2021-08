Télétravail : le casse-tête des plannings dans les entreprises

Gérer les absences et les présences est également un casse-tête pour cette autre entreprise de rénovation énergétique. Pour cause, les 300 salariés sont attachés au télétravail, deux jours par semaine. Alors, pour les convaincre de revenir, la direction mise sur de nouveaux arguments. Elle met à leur disposition un nouvel espace de travail et a recours à un nouveau management pour motiver les plus réticents.