Télétravail : les déjeuners peuvent-ils être indemnisés ?

Manger tout en continuant de travailler. Laëtitia est cadre dans une grande entreprise. Elle est en télétravail depuis un an et partage ses repas avec son mari. Fini les déjeuners avec ses collègues à la cantine, subventionnés par son entreprise. Elle dépensait en moyenne 6 euros, c'est bien plus aujourd'hui. "Là, on est entre 12 à 15 euros par repas. Donc, ça fait un vrai budget, un manque à gagner à la fin du mois, quand on est en télétravail tous les jours à la maison", se confie-t-elle.