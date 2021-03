Télétravail : y a-t-il eu relâchement ?

Pour la responsable des ressources humaines que nous avons rencontrée, le jogging dominical est encore plus nécessaire en ce moment : la gestion du télétravail devient problématique. "On a des appels, des arrêts-maladies. Est-ce que finalement les gens ne sont pas en train de craquer avec une espèce de burn out parce que ça fait longtemps que ça dure et qu'on ne voit pas le bout ? C'est plus ça qui est difficile plutôt que la partie logistique", s'exprime Camille Molinie.