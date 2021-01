Port du masque : ce qui va changer dans les entreprises

Remy est chef de projet et lorsqu'il se rend au bureau, il porte des masques artisanaux, cousus par sa belle-mère. C'est pour lui plus confortable et plus responsable sur le plan écologique, peut-on voir dans le reportage en tête de cet article. Mais ces masques vont bientôt être interdits sur le lieu de travail car ils sont jugés insuffisamment efficaces par les autorités sanitaires face aux variants du virus très contagieux. Cette recommandation du Haut conseil de la santé publique chargé d'orienter les choix du gouvernement va en effet être appliquée prochainement, a prévenu dimanche le secrétaire d'État chargé de la Santé au travail, Laurent Pietraszewski.