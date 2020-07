5 bonnes raisons de passer ses vacances en Costa Brava-Pyrénées de Gérone Rafael López-Monné - Arxiu Imatges

Entre mer et montagne, de nombreuses activités, un patrimoine culturel, une gastronomie hors pair, autant de raisons de vous laisser séduire cet été par la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone.

Vous n’avez pas encore choisi où passer vos vacances d’été ? La Costa Brava-Pyrénées de Gérone peut vraiment être la bonne idée même à la dernière minute et on vous explique pourquoi.

Une situation géographique privilégiée entre mer et montagne

La Costa Brava-Pyrénées de Gérone présente une grande variété de paysages entre un littoral principalement composé de criques mais aussi de plages de sable fin, et des montagnes plus à l’intérieur des terres comme le massif des Gavarres et le Puigmal (2913m).

La multitude d’activités que propose la région

Les activités de loisirs ne manquent pas en Costa Brava et vous aurez vraiment de quoi vous occuper en dehors des séances de bronzette ! La côte méditerranéenne est idéale pour la plongée sous-marine avec de nombreuses espèces endémiques à observer. Sur terre, les sentiers balisés et les parcs naturels sont parfaits pour de belles randonnées. Il est aussi possible de naviguer dans les eaux de la Costa Brava grâce aux nombreux ports de plaisance. Quant aux amateurs de golf, ils trouveront également leur bonheur sur place car les terrains se sont multipliés ces dernières années.

Une gastronomie créative

Entre terre et mer, la gastronomie de Costa Brava est riche de multiples influences et elle mêle à la fois poissons, fruits de mer, viande ou volaille. Vous pourrez notamment déguster des fideua, une déclinaison de paella avec des vermicelles, et des ragoûts aux produits de la mer, très semblables à notre bouillabaisse. Cependant, la cuisine traditionnelle est remaniée avec brio par des chefs avant-gardistes et créatifs à travers toute la Costa Brava-Pyrénées de Gérone

Une culture très riche

Le patrimoine culturel de la Costa Brava-Pyrénées de Gérone est particulièrement dense et varié entre sites romains, vestiges grecs, architecture médiévale, châteaux, citadelles fortifiées, églises…Et le grand nombre de sites inscrits à l’Unesco atteste de cette richesse. Le sens de la fiesta des habitants de la région, les nombreuses fêtes patronales qui rythment l’année ainsi que les multiples villages de pêcheurs témoignent aussi d’une culture vivante où les traditions perdurent.

La patrie de Dali

Le peintre Salvador Dali est né et mort en Costa Brava, à Figueras, une ville charmante aux ruelles pittoresques, non loin de la frontière française. Plusieurs sites font bien entendu référence à l’illustre peintre à moustache mais c’est surtout le musée Dali qu’on vous conseille de visiter pour bien comprendre l’œuvre de ce génie du pays.