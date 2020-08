5 idées pour prendre soin de soi et se relaxer en Costa Brava Javi Cabrera. Arxiu-Imatges

Vous cherchez une destination pour vous détendre sans partir très loin de la France ? La Costa Brava-Pyrénées de Gérone est un bon choix, car elle offre un éventail d’activités originales et dans l’air du temps pour retrouver votre « zenitude ».

Après les mois que nous venons de passer, prendre soin de soi et se relaxer est devenu primordial. Et pour cela, la Costa Brava-Pyrénées de Gérone, idéalement située entre mer et montagne offre un large choix d’activités. De plus, la Costa Brava-Pyrénées de Gérone est une destination sûre qui respecte les protocoles et les mesures de sécurité.

Un bol d’oxygène dans la Garrotxa

La Garrotxa, terre de volcans, est un milieu naturel exceptionnel. L’air y est pur et invite immédiatement à la détente. Vous pourrez y retrouver votre équilibre intérieur grâce à des activités et des techniques de travail favorisant la conscience de soi comme le yoga et la marche nordique. Et libre à vous d’ajouter à ces moments de détente, des expériences gastronomiques et culturelles dans le cadre de séjours sur mesure dans la Garrotxa.

Une escapade dans la plaine de l’Empordà

Découvrez les différentes caves vinicoles DO Empordà et laissez-vous imprégner des histoires qui se cachent derrière chaque verre de vin. Historiquement, la viticulture a façonné – et façonne encore – le paysage de l’Empordà : vignes en terrasse, murs de pierre sèche, cabanons, cyprès… Et pour une expérience complètement zen, vous pourrez choisir de loger dans l’un des hôtels de la région comme le Can Xiquet, situé à la Jonquera, dans un cadre naturel entre forêts luxuriantes et vertes cultures. L’établissement, récemment ouvert, propose notamment un séjour détente incluant deux massages relaxants à l’huile d’olive.

L’expérience Mindfulness

Pour vous ressourcer, faites l’expérience du mindfulness à travers le mindfulkit. Ecoutez les sons, mais aussi les silences de la nature pour retrouver votre équilibre intérieur et améliorer votre qualité de vie. Grâce à cette expérience, vous pourrez ressentir les bienfaits apportés par la nature pour le corps et l’esprit. L’expérience comprend un concert final de bols tibétains et de chants harmoniques. Direction Roses pour vivre l’expérience proposée par Mindful Travel et son créateur Edgar Tarrés.

Les bains de forêt de Selvans

Une immersion dans la forêt de Sèlvans ça vous dit ? Vous serez accompagné d’un guide pour vous sentir en osmose avec la nature... Relaxation, contemplation et pleine conscience sont les différentes techniques qui vous permettront de découvrir les sons de la forêt, la vie qui grouille dans les moindres recoins, la lumière que laissent passer les arbres…. Plusieurs itinéraires thérapeutiques sont possibles avec l’Association Sèlvans.

Une digital detox dans les forêts de la Bruguera de Púbol

Pour vous détendre en Costa Brava, vous pouvez aussi faire une digital detox de 3 jours au cœur des forêts de La Bruguera de Púbol en partenariat avec Edgar Tarrés. Cette expérience est destinée à vous aider à devenir plus conscient de notre dépendance aux outils numériques, à changer nos habitudes d’utilisation des appareils et reprendre le contrôle de notre vie en utilisant le pouvoir de la nature.