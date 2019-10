À la découverte de la cité engloutie de Baïa au large de Naples

JT 20H - Accompagnée d'une archéologue, l'une de nos équipes a pu plonger au large de l'Italie à la découverte de la cité engloutie de Baïa. Cette station balnéaire de l'antiquité romaine est parfaitement conservée depuis 2000 ans.

Nous vous emmenons ce mercredi 2 octobre à la découverte d'une cité romaine submergée par les eaux depuis plusieurs siècles. On l'appelle la cité engloutie de Baïa, située au large de Naples en Italie. Ce site est unique au monde. De récentes fouilles archéologiques ont permis de mieux comprendre son histoire et ses secrets.



