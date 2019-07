A la découverte de Nanyuki, le Parc national du mont Kenya

Le Parc national du Mont Kenya se trouve à Nanyuki. Chaque année, près de 120 000 touristes visitent cet endroit unique au monde. En effet, cette réserve accueille plus de 20 000 animaux, dont des lions, des zèbres, de girafes et particulièrement des rhinocéros blancs du Nord avec de belles cornes. A cause des braconnages, il ne subsiste plus que deux femelles de cette espèce. Et les rangers font leurs possibles pour les préserver.



