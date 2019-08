A la découverte de Taha'a, l'île vanille

L'île de Taha'a, située dans l'archipel des îles Sous-le-Vent, est reconnue pour sa vanille. Près de 80% de la production mondiale vient ainsi de cette région polynésienne. Une variété endémique et la seule au monde qui se récolte noire. Cet or noir subit ensuite une série de préparations pour obtenir une gousse de qualité. Par ailleurs, ce n'est pas la seule richesse du pays puisque le lagon produit également des perles noires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.