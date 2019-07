À la découverte des lacs turquoise de Croatie

Sur 130 mètres de dénivelés, seize lacs sont reliés entre eux par 92 cascades et de multiples ruisseaux. Situé à deux heures de Zagreb, la capitale, le parc national de Plitvice est un trésor qui se découvre à pieds. Entre deux et huit heures de promenade sur des sentiers parfaitement entretenus et balisés. La baignade y est interdite pour protéger la faune et la flore. C'est désormais la priorité de ce parc qui est l'un des plus vieux d'Europe.



