À la découverte du delta de l'Èbre, l'autre Camargue

JT 20H - Le delta de l'Èbre est un endroit où l'eau et la terre ne font qu'un, à l'extrême-sud de la Catalogne. Nous vous emmenons découvrir cet endroit surnommé "Camargue espagnole".

C'est une région qui ressemble à la Camargue. Le delta de l'Èbre est situé au sud de la Catalogne à 170 kilomètres de Barcelone. D'une superficie de 32 000 hectares, on y trouve une plaine à perte de vue et des rizières parmi les plus grands d'Europe. C'est aussi un paradis pour des dizaines de milliers d'oiseaux, dont le flamant rose. Un réservoir de biodiversité qu'ont visité nos reporters.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.