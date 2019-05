À la découverte du Lascaux portugais

La vallée de la Côa, au nord du Portugal, est le plus important site préhistorique en plein air d'Europe. Elle abrite des centaines de gravures et de peintures rupestres qui ont failli disparaître à cause d'un projet de barrage. La mobilisation des chercheurs a permis de sauver ce site qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'Unesco.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.