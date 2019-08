Alpes suisses : la vallée des cascades

Il faut s'approcher au plus près des falaises pour découvrir la cascade du Mürrenbach, l'une des plus hautes cascades de Suisse et d'Europe. La vallée alpine de Lauterbrunnen et ses 72 cascades se dévoilent au fil de la montée. Découvrons dans la vidéo ci-dessus ce gigantesque spectacle naturel de 400 mètres de haut.



