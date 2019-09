Annecy : un camping à flanc de montagne pour une nuit dans le vide

JT 20H - Dormir sur une sorte de lit de camp, à flanc de montagne, c'est l'expérience vertigineuse que s'offrent de plus en plus d'amoureux de sensations fortes.

En apesanteur et à flanc de falaise, perché à 500 mètres au-dessus du vide, c'est la position la plus insolite pour s'offrir une nuit avec vue sur le lac d'Annecy. Jusqu'à présent, ce camping vertical était réservé aux professionnels de l'escalade. La pratique se développe désormais dans l'Hexagone, où les guides de hautes montagnes vous proposent de l'adrénaline en toute sécurité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.