Avec sa nouvelle cabine A321neo, La Compagnie atteint un niveau de confort byzantin

Qui n’a pas eu le sentiment de sortir mâché d’un vol long-courrier après des heures passées sur un siège trop étroit, à batailler pour récupérer l’usage de l’accoudoir ou préserver ses genoux lorsque le siège du devant bascule sèchement vers l’arrière…Ces conditions de voyage spartiates ne sont pas de mise sur les vols de La Compagnie, le seul transporteur proposant des trajets entre la France et New York en classe affaires pour le prix d’un billet au meilleur prix.





Avec l’entrée en service, le 6 juin dernier, du premier Airbus A321neo, un appareil à la fois plus performant, moins bruyant et surtout moins polluant, La Compagnie propose un niveau de confort inédit aux passagers voyageant entre Paris et New York. La luminosité de la nouvelle cabine, étudiée pour offrir une ambiance chaleureuse durant tout le voyage est exclusivement équipée en classe affaires. On y voyage dans 76 sièges "full flat", en profitant d’un système de divertissement intégré et d’un accès internet haut débit illimité et gratuit pour tous.





Les nouveaux sièges ont fait l’objet d’une attention particulière. Ils sont configurés en 2–2, ce qui garantit la tranquillité des passagers. Ils voyagent dans de larges sièges (50 cm). Une fois dépliés, ils atteignent une longueur de près de 2 mètres. Leur assise est équipée de surmatelas pour plus de moelleux, ce qui permet de dormir dans un espace privatif presque aussi confortable qu’un lit traditionnel. Spécialement conçus pour La Compagnie, ces sièges constituent le cœur d’une offre de divertissement centrée autour d’un écran tactile individuel de 15,7 pouces. Il permet d’accéder à une offre cinématographique de plus de 45 films. La nouvelle cabine donne également accès à un service Wifi haut débit illimité et gratuit pour tous. Byzance !





Avec un tel niveau de confort business, à un prix deux fois moins cher que la concurrence, La Compagnie démontre une nouvelle fois qu’elle réinvente chaque jour l’expérience classe affaires entre Paris et New York !