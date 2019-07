Brésil : une forêt tropicale au cœur de Rio de Janeiro

Le parc national Tijuca se trouve dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Cette jungle fait quatre fois la surface du bois de Vincennes. Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, elle abrite plus de 350 espèces d'animaux. Chaque année, plusieurs millions de personnes visitent le site, qui est devenu un autre passage incontournable de la ville.



