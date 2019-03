Cameroun : le sanctuaire des gorilles orphelins

JT 20H - Partons à la découverte du Parc de la Méfou, au Cameroun. Cette réserve animalière abrite et nourrit les gorilles menacés de disparition. Au Cameroun, 60 pourcents de la population des gorilles sont menacés par le braconnage et la déforestation. Face à cette urgence, de nombreux sanctuaires ont vu le jour, à l'instar du Parc de la Méfou. Dans cette réserve, les animaux sont gardés en captivité dans un environnement au plus près de leur milieu naturel.



