Catalogne : à la découverte des "usines cathédrales"

Partez en Catalogne à la découverte de bâtiments insolites, les "usines cathédrales". Ils sont marqués par le style Gaudí. C'est l'architecte de génie qui a révolutionné Barcelone avec ses arrondis et ses couleurs. Dès qu'on arrive dans la ville, on est tout de suite frappé par son empreinte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.