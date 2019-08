Cèdres du Liban : les géants sacrés en danger

Au Liban, le cèdre est devenu l'emblème du pays dès 1943, pour sa résistance. Pour admirer ces arbres géants, il faut traverser le Mont Liban, car il ne pousse qu'à une altitude supérieur à 1 200 mètres. Mais les scientifiques sont inquiets, depuis dix ans, plusieurs cèdres se dessèchent et finissent par mourir debout. Ils sont victimes d'un insecte, devenu très agressif, à cause, du réchauffement climatique.



