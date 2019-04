Cerisiers japonais : un marché à cinq milliards d'euros

Avec soixante millions de visiteurs, dont la moitié viennent de l'étranger, le Japon est une destination de plus en plus populaire. La saison des cerisiers est le moment phare de l'année. La floraison des cerisiers du pays est un événement qui ne dure que deux semaines. Durant cette période les produits dédiés à ces fleurs se vendent comme des petits pains. Un marché qui vaut cinq milliards d'euros en un mois.



