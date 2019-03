Chine : à la découverte de la tour de Shanghai

Avec ses 632 mètres de hauteur, la Shanghai Tower est deux fois plus haute que la tour Eiffel. Au total, 15 000 personnes circulent chaque jour dans cette tour, mais il n'y a jamais d'embouteillages dans les ascenseurs, car il y en a 114 au total. Ces derniers sont d'ailleurs les plus rapides au monde avec une vitesse de déplacement de plus de 20 mètres par seconde. Une immense fierté pour le bâtiment.



