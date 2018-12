"Colmar tropicale", l'Alsace au cœur de la jungle malaisienne

Colmar, la ville alsacienne, a sa copie parfaite en Malaisie. A une heure de route de Kuala Lumpur, au cœur de la jungle tropicale se trouve "Colmar tropicale". On s'y croirait en Alsace avec ses maisons à colombages et ses toits colorés. Le coup de cœur du Premier ministre malaisien pour l'Alsace, devenu succès touristique.



