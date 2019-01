Comment voyager moins cher ?

Il est prouvé que le lundi 21 janvier 2019 serait le plus déprimant de l'année. Pour cause, il s'agit du premier jour de la semaine de travail, le salaire du mois ne sera pas encore au rendez-vous, les finances sont au plus bas après les fêtes, le temps est hivernal et enfin, les bonnes résolutions de l'année sont aux oubliettes. Cela dit, en vérité, cette histoire a été inventée pour vous inciter à réserver des vacances en janvier. Vérité ou pas, si cette perspective du voyage vous tente, une enquête publiée par le site Liligo nous montre quand faut-il réserver son billet d'avion pour payer moins cher.



Ce samedi 19 janvier 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous apporte des conseils pour voyager moins cher et dans de bonnes conditions. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.