Costa Brava – Pyrénées de Gérone : une terre viticole méconnue

Si vous êtes amateurs de vin, la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone vous enchanteront, car c’est aussi une destination d’œnotourisme grâce à sa région viticole de l’Empordà. Une destination sûre qui respecte les protocoles et les mesures de sécurité dérivés de la Covid-19.

A vous de voir quelle cave ou domaine vous attire le plus et d’établir un itinéraire à la journée ou sur plusieurs jours.

D’appellation protégée, les vins de l’Empordà sont partout dans le paysage de cette région de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone : vignes en terrasse, cabanons, cyprès… Si vous êtes amateur de vins, vous pourrez ainsi suivre un circuit à la découverte de différentes caves vinicoles et cépages de l’Empordà.

Les paysages de l’Empordà comptent un grand nombre de domaines viticoles et vous aurez l’embarras du choix pour les visites et les dégustations.

On vous recommande notamment Capmany qui est l’épicentre de la culture du vin dans l’Empordà avec neuf caves et seulement 600 habitants ! Pas besoin de faire beaucoup de route… A pied vous pourrez facilement visiter cinq caves, ce qui est bien agréable. Pour plus de détente encore, allez faire un tour à l’agro-cave el Parral qui propose des concerts et des randonnées en plus des séances de dégustation.

Et si vous voulez plus original encore, allez faire une séance de dégustation sensorielle au Mas Llunes, vous n’en croirez pas vos yeux, car le show de sons et lumières est vraiment surprenant.

Pour découvrir l’ensemble des caves de l’Empordà mais aussi toutes les activités proposées tout au long de la route du vin DO Empordà, rendez-vous sur le site officiel de la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone.