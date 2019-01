Découverte : il plonge avec les requins du Pacifique

Dans les eaux cristallines de Polynésie, notamment dans l’atoll de Fakarava, se trouvent l’une des plus importantes populations de requins au monde. C’est dans cette profondeur de l’océan Pacifique que vit une horde de 700 requins. Une équipe de scientifiques y a fait des recherches et des opérations à hauts risques pour comprendre le fonctionnement de ces squales mystérieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.