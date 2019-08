Découverte : la Martinique veut faire connaître tous ses trésors

En Martinique, la montagne Pelée est l'emblème de toute une île. Les Martiniquais l'adorent et veulent qu'elle soit reconnue partout dans le monde. Alors, ce joyau est actuellement candidat au prestigieux classement Unesco avec les Pitons du Nord. Mais pour y arriver, la beauté n'est pas suffisante, il faut prouver que ces sites sont exceptionnels. La décision sera connue en 2020.



