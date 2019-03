Découverte : les coulisses du plus grand ferry du monde

C'est un navire qui fait la taille de deux terrains de football, et relie trois fois par semaine l'Irlande et l'Hexagone. Baptisé WB Yeats, il s'agit du plus grand Ferry du monde. Cinéma, salle de détente et restaurant haut de gamme, à bord, tout a été façonné pour satisfaire les 1800 passagers. Pour réserver une chambre dans ce bateau, il faut dépenser entre 70 à 1000 euros.



