Découverte : les secrets des gorges de la Loire

Les gorges de la Loire, longue d'une centaine de kilomètres, prémices d'un fleuve qui s'étire paisiblement jusqu'à l'océan Atlantique. Avec son relief particulièrement varié, les points d'observation sont nombreux. Pour le découvrir, kayak et canots sont incontournables, mais il faut aussi savoir prendre de la hauteur. Depuis deux ans à peine, près d'un kilomètre de tyrolienne a été installé, jusqu'à 15 mètres au-dessus du sol.



